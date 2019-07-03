شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. لماذا يتمسك الأهلى باستمرار أحمد الشيخ رغم تجميده؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتمسك إدارة النادى الأهلى ببقاء أحمد الشيخ جناح الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، ورفض الاستغناء عنه سواء بالبيع النهائى أو الإعارة، مفضلين أن يستمر اللاعب الذى يلازم الدكة الحمراء منذ قدومه إلى القلعة الحمراء، ولم يحصل على فرصة المشاركة إلا فى أوقات قليلة، كما أنه لم يشارك تحت قيادة الأوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى الحالى للأهلى إلا في أوقات قليلة.

وكانت آخر مشاركات أحمد الشيخ مع الأهلى فى فترة وجود محمد يوسف على رأس القيادة الفنية، ومن بعده بداية فترة مارتن لاسارتى، حيث تعرض اللاعب لإصابة عضلية منعته من استكمال مشواره فى المشاركة الأساسية مع المارد الأحمر.

وهناك أسباب كثيرة تقف خلف قرار إدارة الأهلى بعدم التفكير فى الاستغناء عن خدمات الشيخ سواء على سبيل البيع النهائى أو الإعارة، كما توجد مطالب أخرى ببيع اللاعب وتحقيق مكاسب مالية أو دخوله فى صفقات تبادلية مع لاعبين على قائمة المطلوبين لتدعيم صفوف المارد الأحمر فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

لمعرفة أسباب تمسك الأهلى باستمرار أحمد الشيخ رغم تجميده بالدكة اضغط هنا