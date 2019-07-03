شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى لـ"تايم سبورت": الأدوار القادمة ستظهر قدرات منتخبات أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى طارق العشرى المدير الفنى لفريق حرس الحدود أن الأدوار المقبلة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر ستظهر قدرات كل المنتخبات المشاركة فى المنافسة بدءا من دور الـ16.

وقال العشرى، فى تصريح لـ قناة "تايم سبورت"، إن منتخب مصر لديه حلم يسعى وراء تحقيقه، وهو الفوز باللقب على أرضه ووسط جماهيره فى ظل رقى التنظيم.

وأكد العشرى صعوبة لقاء مصر وجنوب أفريقيا فى دور الـ 16 المقرر له السبت المقبل ، متمنيا تطور أداء اللاعبين.

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وتابع العشرى أن تواضع أداء الدور الأول غير مطمئن للجماهير، مشيرا إلى أنه الأداء سيتطور فى الأدوار الحاسمة.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.