شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يضع برنامجا تأهيليا لـ"مارسيلو" بعد انتهاء التجربة السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع إليخاندرو مخطط الأحمال بالأهلى برنامجا بدنيا خاصا لحسين السيد الذى بدأ يشارك مع الفريق منذ يومين، عقب انتهاء تجربة احترافه مع فريق الاتفاق السعودى.

ويسعى مخطط الأحمال من خلال هذا البرنامج البدنى لرفع لياقة حسين السيد والوصول به إلى المعدل البدنى المطلوب قبل مشاركته فى تدريبات الكرة.

وكان حسين قد شارك فى تدريبات الفريق البدنية، ثم خاض تدريبات منفردة؛ للعودة لكامل مستواه البدنى.

يذكر أن الجهاز الفنى بقيادة مارتن لاسارتى يسعى للوصول بالفريق إلى أعلى درجة من الجاهزية على المستوى البدنى والفنى قبل السفر يوم الجمعة المقبل إلى المعسكر التدريبى فى إسبانيا، ولذلك قرر إقامة مران للفريق على ملعب التتش قبل السفر بساعات.