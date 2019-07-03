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النائبة فايزة محمود تنشر صور تتويجها بذهبية البطولة الأفريقية لتنس الطاولة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت فايزة محمود لاعبة منتخب تنس الطاولة البارالمبى، وعضو مجلس النواب وعضو لجنة التضامن بالبرلمان، صور تتويجها بالميدالية الذهبية من منافسات البطولة الأفريقية، التى تقام بصالة النادى الأولمبى بالإسكندرية.

وتاهلت فايزة محمود لدورة الألعاب الأولمبية التى تقام بطوكيو 2020، بعد تحقيق المركز الأول وذهبية المنافسات.

وتظهر اللاعبة فى الصور خلال التتويج بالذهبية وأفراد الجهاز الفنى بالمنتخب، وتسلم الميدالية من خالد الصالحى رئيس الاتحاد الأفريقى للعبة.

واستطاع 8 لاعبين من المنتخب المصرى التأهل إلى أولمبياد طوكيو من خلال المشاركة فى البطولة الأفريقية وتحقيق المراكز الأولى، وهم كل من فايزة محمود وإسلام رسلان وهنا حماد وسامح عيد ومحمود عبد المجيد وكمال الرشيدى وكمال الزناتى وأحمد سيد.

ويشارك فى البطولة 8 دول هى كل من مصر وليبيا وتونس والجزائر وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا.

كانت مصر قد نظمت بطولة مصر الدولية لمتحدى الإعاقة بصالة نفس النادى أيضًا، وشارك فى البطولة أكثر من 21 دولة، مثل اليابان وكوريا الجنوبية والهند وتايلاند وألمانيا وفرنسا والسويد وبلجيكا والسعودية والجزائر والكويت والعراق وجنوب أفريقيا وكوت ديفوار وهولندا وماليزيا وإندونيسيا ومصر المستضيفة.

فايزة محمود ع الفيس بوك
فايزة محمود ع الفيس بوك

 

مع خالد الصالحى رئيس الاتحاد الافريقي
مع خالد الصالحى رئيس الاتحاد الافريقي

 

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التتويج بالذهبية
التتويج بالذهبية

 

النائبة فايزة محمود
النائبة فايزة محمود

 

تأهل فايزة محمود لاوليمبياد طوكيو
تأهل فايزة محمود لاوليمبياد طوكيو

 

ذهبية البطولة الافريقية لتنس الطاولة
ذهبية البطولة الافريقية لتنس الطاولة

 

سيلفى الذهبية
سيلفى الذهبية

 

فايزة محمود تتوسط اللاعبات المتوجات
فايزة محمود تتوسط اللاعبات المتوجات

 

فايزة محمود تشير بالذهبية
فايزة محمود تشير بالذهبية

 

  فايزة محمود وذهبية البطولة الافريقية

فايزة محمود وذهبية البطولة الافريقية

 

فرحة اللاعبة بالذهبية
فرحة اللاعبة بالذهبية
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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