شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن يونس: التحول الهجومى لمنتخب مصر مازال بطيئا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى أيمن يونس نجم الزمالك السابق أن التحول الهجومى لمنتخب مصر فى بطولة أمم أفريقيا 2019 مازال بطيئا بعد خوض 3 لقاءات فى الدور التمهيدى بالرغم من تحقيق الفوز والتأهل على دور الـ16 فى كأس الأمم الأفريقية.

وقال يونس، فى تصريح لـ"الخليج 365"، إن الهجوم فى الفراعنة يعتمد على المهارات الفردية فقط أو الكرات الطويلة لمحمد صلاح فى العمق.

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ومن المقرر أن يخوض من يخوض منتخب مصر لقاء دور الـ16 السبت المقبل فى التاسعة مساء أمام جنوب أفريقيا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى استاد القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.