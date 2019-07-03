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بيب جوارديولا يتحدث عن شعوره بالغيرة

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توج الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، مع فريقه ببطولة الممتاز لكرة القدم “البريميرليج” الموسم المنتهي محققا 100 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف .

جوارديولا أكد أنه شعر بالغيرة تجاه ناديي ليفربول وتوتنهام بعد وصولهما إلى نهائي بطولة ، النسخة الماضية، مشيرا إلى أنه سيفعل ما بوسعه للفوز باللقب.

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المدير الفني السابق لفريق قال خلال مقابلة صحفية مع GOL 90 minutes: سأقدم كل شيء للفوز بدوري أبطال أوروبا، لكن هناك سبع مباريات صعبة للغاية تعتمد فيها أيضًا على عوامل صغيرة.. لا أحد يعتقد أن لابورت سيهدر ركلة جزاء، بالتأكيد شعرت بالغيرة من ليفربول وتوتنهام لوصولهما إلى نهائي دوري الأبطال، لكنهما استحقا ذلك.

وأضاف: لدي كل شيء في مانشستر سيتي، لا يمكنني أن أكون في مكان أفضل، تشيكي بيجريستين، مشرف بأكاديمية مانشستر سيتي، هو أهم شخص في حياتي المهنية لأنه وثق بي دون خبرة، النادي لا يحكم عليّ في حال فزت أو خسرت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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