أسرة عماد متعب برفقة صلاح وتريزيجيه.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ساندت أسرة النجم المصري عماد متعب، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، لاعبي منتخب مصر الأول لكرة القدم، خلال تواجده بفندق إقامته قبل خوضه دور الـ 16 ببطولة كأس الأمم الأفريقية.

يارا نعوم، زوجة عماد متعب، التقطت مجموعة من الصور ونشرتها عبر حسابها الشحصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، برفقة ابنتيها مع نجمي منتخب مصر محمد صلاح، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، ومحمود حسن “تريزيجيه” لاعب فريق قاسم باشا التركي.

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ملكة جمال مصر السابقة، ظهرت في إحدى الصور مع نجم نادي “قاسم باشا” التركي ومنتخب مصر محمود تريزيجيه، كما ظهر في بعض الصور الأخرى لاعب نادي ليفربول الدولي ومنتخب مصر محمد صلاح، حاملاً إحدى ابنتيها، أثناء زيارتهم فندق المنتخب.

منتخب مصر الأول لكرة القدم يستعد لدور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأفريقية، لملاقاة منتخب جنوب أفريقيا والمقرر لها السبت المقبل.

يشار على أن منتخب مصر كان قد تصدر مجموعته الأولى بالفوز في 3 مباريات محققا العلامة الكاملة بـ 9 نقاط، بعد فوزه على منتخبات زيمبابوي والكونغو وأوغندا على الترتيب.