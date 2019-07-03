- 1/3
- 2/3
- 3/3
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
يبدو أن النجم الأمريكي الشهير جون سينا، المصارع في اتحاد المصارعة الحرة WWE، لا زال يعاني بعد انفصاله عن حبيبته المصارعة نيمي بيلا، من إعلانهما الانفصال مؤخرا.
جون سينا نجم اتحاد WWE، كان قد نشر صورة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” لقلب باللون الفضي يشبه ممكعبات الزجاج، على خلفيه سوداء.
المصارع الشهير علق على الصورة قائلا: “لا شيء يؤلم كجرح القلب”، وذلك ما أثار تساؤل العديد من المتابعين إن كان يفتقد حبيبته السابقة المصارعة الحسناء نيكي بيلا.
نجم مصارعة المحترفين والسينما الأمريكية، كان قد تحدث عن اعتزاله المصارعة، وذلك في إطار تعليقه على سوء مستوى المباراة التي جمعت أسطورتي المصارعة أندرتيكر وجولدبيرج في عرض «سوبر شوداون»، مؤخرا.
يشار إلى أن جون سينا كان قد أعلن خطبته بشكل رسمي على نيكي بيلا أمام الجماهير في مهرجان “راسلمينيا 34”، ولكن مشكلات وقعت بينهما أدت إلى انفصالهما حتى وصل الأمر إلى أن تركت نيكي بيلا منزله وأقامت في منزل خاص بها.
كانت هذه تفاصيل خبر جون سينا يحن لحبيبته السابقة بقلب مكسور.. شاهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.