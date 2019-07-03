القبض على نائب رئيس الـ«كاف»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ألقت السلطات النيجيرية القبض على أماجو بينيك، نائب أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، ورئيس الاتحاد النيجيري، وذلك بناء على قرار من المحكمة الفيدرالية النيجيرية.

ووفقا لما ذكرته “يويونيوز” نقلا عن صحيفة “نيشان” النيجيرية، فإن قرار المحكمة الفيدرالية النيجيرية؛ جاء لاتهامه باختلاس 8.4 مليون دولار، برفقة 4 مسئولين من اتحاد الكرة، حيث تم توجيه تهمة الاختلاس لهم في المحكمة.

المحكمة كانت قد أمرت بالقبض على أماجو بينيك، بالإضافة إلى كل من سونوسي محمد، سكرتير الاتحاد، وسي أكينومومي وشيهو ديكو نواب لرئيس الإتحاد ويوسف فريش، العضو التنفيذي بالإتحاد، بعدما سبق اتهامهم باختلاس مبلغ 8.4 ملايين دولار أمريكي خصصت لتطوير كرة القدم، مقدمة من الإتحاد الدولي لكرة القدم عام 2018، وكانت القضية قيد التحقيق والمحاكمة.

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الإدعاء العام طلب من المحكمة إصدار أمرا بالقبض عليهم، وذلك بعد غياب المتهمين المتكرر عن حضور جلسات المحكمة.

اتهامات الفساد أصبحت تضرب الكرة الأفريقية بشكل مستمر مؤخرا، وتلاحق مسئولي الاتحاد الأفريقي “كاف” وعلى رأسهم أحمد أحمد، حيث ألقى القبض عليه قبل أسابيع قليلة في فرنسا، واستجوبته السلطات الفرنسية باعتباره جزءًا من تحقيق في الفساد وانتهاك الثقة والتزوير، قبل أن يتم إطلاق سراحه أخيرا.

كما يتم التحقيق معه أيضًا من قِبل لجنة الأخلاقيات في الفيفا، حيث يأتي القبض على رئيس كاف بسبب فسخ التعاقد مع شركة “بوما” ومنح العقد لشركة “تاكتيكال ستيل” للحصول على معدات رياضية للكاف مقابل 830 ألف دولار، مؤكدين أن هناك شبهة فساد حول هذه الصفقة نظرًا للصداقة التي تربط بين أحمد أحمد ورئيس الشركة الفرنسية.