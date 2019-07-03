كريستيانو رونالدو ينافس عداء نيجيري

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يواصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب وسط مهاجم فريق يوفنتوس الإيطالي، تدريباته حتى في العطلات، والتي تجمع بين رحلات بالقوارب والعشاء بين لشبونة وباريس، وتمارين السرعة تحت أعين أحد عدائي النخبة.

كريستيانو رونالدو بعد قضائه عدة أيام في اليونان، يقيم حاليا في بلاده، حيث قام بنشر مقاطع له، عن كيفية استعداده قبل العودة لمعسكر إعداد “السيدة العجوز” للموسم الجديد.

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تدريبات قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو خلال هذه الأيام، تعتمد على السرعة، وذلك وفقا لما ظهر خلال مقطع فيديو قام بعرضه على حسابه الشخصي بتطبيق “إنستجرام”، وكان يتواجد فيه داخل مركز رياضي برتغالي.

لاعب ريال مدريد السابق علق على الفيديو قائلا: “التدريب مع زميلي داخل مضمار الركض كان تجربة كبيرة”، في إشارة إلى العداء النيجيري السابق فرانسيس أوبيكويلو الذي حصل على فضية سباق 100 متر في أولمبياد أثينا 2004.

يشار إلى أن رونالدو وأسرته يقضون عطلة خاصة في اليونان وفرنسا قبل انخراط اللاعب في البرنامج الإعدادي للموسم الجديد.