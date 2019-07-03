كان) مصر: المغرب يواجه بنين في ثمن النهائي

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الرباط: يواجه المنتخب المغربي منتخب بنين، الجمعة، على أرضية ملعب السلام بالقاهرة، لحساب دور ثمن نهائي أمم أفريقيا لكرة القدم في دورتها الـ32، التي تستضيفها مصر إلى غاية 19 يوليو المقبل.

وتصدر رفاق المهدي بنعطية المجموعة الرابعة، بعد تحقيقهم ثلاثة انتصارات على ناميبيا وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا، فيما احتل المنتخب البنيني المرتبة الثالثة، بعد أن حقق ثلاثة تعادلات، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، خلف غانا والكاميرون.

وفي باقي مواجهات الثمن تواجه مدغشقر الكونغو الديمقراطية وتونس غانا، فيما تواجه مصر جنوب أفريقيا والكاميرون نيجيريا والجزائر غينيا ومالي كوت ديفوار.

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ويلاقي الفائز في لقاء المغرب وبنين ، في دور ربع النهائي، الفائز من لقاء السنغال وأوغندا.

وبعد يوم راحة منحه الناخب الوطني هيرفي رونار لعناصر المنتخب المغربي، بعد تحقيقهم "العلامة الكاملة" في دور المجموعات، يستأنف "أسود الأطلس" تحضيراتهم لدور ثمن النهاية بخوض حصة تدريبية الأربعاء بملعب تداريب حرس الحدود بالعاصمة القاهرة.

ويرشح عدد من الخبراء المنتخب المغربي للمنافسة على اللقب القاري، خصوصا بعد الأداء القوي الذي بصم عليه في ثاني مباريات دور المجموعات ضد كوت ديفوار.