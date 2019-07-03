شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يواصل تنفيذ البرنامج العلاجى من إصابة الركبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم مؤمن زكريا، لاعب الأهلى، اليوم فى برنامجه التأهيلى الذى يخضع له بعد تعرضه لإصابة فى الركبة أبعدته عن المشاركة فى التدريبات الجماعية.
وكانت الإصابة قد منعت "مؤمن" من المشاركة فى مران الأمس، ويسعى من خلال البرنامج التأهيلى الذى وضعه الجهاز الفنى للتخلص منها والعودة مجددا للمشاركة فى التدريبات والمران الجماعى فى غضون أسبوع.
ويخوض الأهلى تجربة ودية مساء اليوم الأربعاء على ملعب التتش، فيما يحصل الفريق على راحة من التدريبات غدا.
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