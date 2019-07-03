شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يتحدى الملل فى معسكر الإسكندرية بـ"المندى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب على اصطحاب اللاعبين خارج معسكر الإعداد بالإسكندرية لتناول وجبة المندى وبعض الأكلات البدوية، وذلك لكسر أجواء الملل داخل معسكر ذئاب الجبل.

وانطلق معكسر المقاولون على أحد الملاعب الفرعية لاستاد برج العرب بالإسكندرية السبت الماضى ويستمر لمدة أسبوع، حيث يستعد ذئاب الجبل لمواجهة النادى الأهلى فى إطار منافسات الجولة 33 والمؤجلة من عمر مسابقة الدورى العام، التى تقام بعد الانتهاء من بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجارى.

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يذكر أن نادى المقاولون كان قد أتم إجراءات ضم عبد الرحمن فاروق ظهير أيمن الإنتاج الحربى السابق ومحمد عصام الجناح المصرى المحترف سابقا فى فنلندا، كما أنهى مسئولو الكرة بنادى المقاولون العرب إجراءات ضم محمد سالم مهاجم الداخلية ليصبح ثالث صفقات المقاولون الصيفية.

ويشارك جميع اللاعبين فى معسكر الإسكندرية باستثناء أحمد على هداف الفريق الذى يشارك مع منتخب الفراعنة فى كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليًا فى مصر، ويوسف الجوهرى الذى يخوض تدريبات تأهيلية للتعافى من إصابة القطع فى الرباط الصليبى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 48 نقطة، ويستعد ذئاب الجبل لمواجهة الأهلى فى المباراة المؤجلة من عمر الجولة 33 بالدورى العام، والمرتقب إقامتها عقب انتهاء كأس الأمم الأفريقية التى تختتم فى 19 يوليو المقبل.