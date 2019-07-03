الاتحاد الدولى لكرة اليد يكرم الراحلين من أسرة اللعبة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الاتحاد الدولى لكرة اليد، برئاسة دكتور حسن مصطفى، على تكريم الراحلين من أسرة اللعبة خلال العام الماضى، ومن ضمنهم الحكم المصرى الدولى الراحل محمد سمير.
جاء التكريم على هامش الجمعية العمومية للاتحاد الدولى المقامة حاليا في السويد، بحضور هشام نصر رئيس الاتحاد المصرى للعبة ومؤمن صفا أمين الصندوق.
ورحل سمير الذى شغل منصب رئيس لجنة حكام القاهرة، العام الماضى، بعد تعرضه لأزمة قلبية بأحد مصايف التربية والتعليم، عن عمر ناهز 40 عاما.
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