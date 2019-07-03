شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت منافسات الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا المقامة حاليا فى مصر حتى 19 يوليو الجارى، ويستعرض ”الخليج 365” كل الأرقام الخاصة بالمنتخبات فى الدور الأول. الأقوى هجوما الأقوى هجوما الجزائر ومالى (6 أهداف) مصر والسنغال ومدغشقر وكوت ديفوار (5 أهداف) الأقوى دفاعا الأقوى دفاعا مصر والمغرب والجزائر والكاميرون (0 أهداف) معدل التسديد فى المباراة الواحدة معدل التسديد فى المباراة الواحدة السنغال 17.3 مالي 14.7 المغرب 14 دقة التمريرات دقة التمريرات الكاميرون 86.6% غينيا 84.8% السنغال 83.9% الأكثر عنفا الأكثر عنفا كينيا (7 إنذار - 1 طرد) الكونغو، موريتانيا، تنزانيا وتونس (7 إنذار) هدافو البطولة هدافو البطولة محمد صلاح (2) احمد المحمدى (2) ساديو مانى - السنغال (2) ادام اوناس - الجزائر (2) سيدريك باكامبو - الكونغو الديمقراطية (2) ‏ايمانويل اوكوى - أوغندا (2) Advertisements ‏محمد ياتارا - غينيا (2) ‏اندرياماهيتسينورو - مدغشقر (2) ‏ميشيل بوتي - بنين (2) ‏مايكل اولونجا - كينيا (2) معدل التسديد فى المباراة معدل التسديد فى المباراة محمد صلاح (5) مباي نياينج - السنغال (4) موسى ماريجا - مالى (4) أفضل صناع الأهداف أفضل صناع الأهداف فرانك كيسى - كوت ديفوار (3) أيمن أشرف - مصر (2) بابا رحمان - غانا (2) فاروق ميا - أوغندا (2) موسى دومبيا - مالى (2) معدل المراوغات فى المباراة معدل المراوغات فى المباراة اسماعيلا سار - السنغال (5.5) تريزيجيه (4) ساديو مانى (3.5) سفيان بوفال - المغرب (3.5) شوكويزى - نيجيريا (3.5) اللاعبون الأكثر دقة فى التمريرات اللاعبون الأكثر دقة فى التمريرات بادو نداى - السنغال 95.3 % ميشيل نجادجيو - الكاميرون 92.5 % محمد الننى 90.8 % بوهلي مكوانازي - جنوب افريقيا 90.4 %

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالأرقام.. محمد صلاح الأكثر تسديدا والننى ضمن الأدق تمريرا بأمم أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.