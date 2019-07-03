شكرا لقرائتكم خبر عن مهاب مميش لـ"تايم سبورت": بنين مفاجأة كان 2019 والجماهير المصرية شرفتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة أن الرئيس السيسى حريص على خروج بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 بشكل يليق بمصر.

وقال مهاب مميش، فى تصريحات خاصة لقناة "تايم سبورت"، "تنظيم مصر للبطولة بمثابة رسالة تأكيد أن مصر بلد الأمن والأمان كما أن بلدنا بمثابة متحف كل جزء فيها يحوى تاريخاً رائعاً وأتوقع أن يزداد الإقبال السياحى بعد انتهاء البطولة، كما أن سلوك الجماهير كان علامة مميزة فى الكان".

وأضاف الفريق مميش "أرفض تقسيم المشاركين فى البطولة لعرب وأفارقة كلنا أفارقة، وأتوقع تقدم منتخبا مصر والجزائر لمراحل كبيرة فى الكان".

وعن الجماهير المصرية التى ظهرت فى المدرجات علق الفريق مميش: "شرفونا ورفعوا رأسنا بسلوكهم واحترامهم، والعمل الجماعى سبب نجاح أمم أفريقيا".

وعن المنتخب الذى لفت نظره فى الكان قال مميش: "حضرت كل المباريات التى أقيمت فى الإسماعيلية من المدرجات ولفت نظرى أداء منتخب بنين الذى قدم مستويات مبهرة فى الكان".

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وعن أداء الفراعنة فى الكان قال مميش "نجوم منتخب مصر مطالبين بالإحساس بقيمة قميص الفراعنة، وننتظر منهم أداء أفضل فى المواجهات المقبلة عن طريق السرعة فى الأداء والتسلح بروح العمل الجماعى وعدم الاعتماد على المهارات الفردية ولدينا ثقة كبيرة فى المنتخب لتجاوز عقبة جنوب أفريقيا فى دور الـ16".

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.

وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل فى 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الاولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

وتستضيف مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها الـ32، حتى 19 يوليو الجارى، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957، وهى المرة الخامسة التى تحتضن فيها مصر المسابقة القارية بعد استضافتها أعوام 1959 و1974 و1986 و2006.

وتُقام البطولة الأفريقية على 6 ملاعب، هى القاهرة، الإسكندرية، الدفاع الجوى، السلام، السويس والإسماعيلية، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة منذ انطلاق البطولة الأولى فى السودان عام 1957.