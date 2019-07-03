شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعلن إصابة أحمد الشيخ بكدمة فى كاحل القدم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الجهاز الفنى للأهلى إن أحمد الشيخ، لاعب الفريق يُعانى من إصابة فى كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة الجماعية ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلى؛ تمهيدا لعودته من جديد للانتظام فى مران الفريق.

وأدى الشيخ تدريبات فى "الجيم"، وقام أمس بالجرى حول الملعب تمهيدا لعودته من جديد إلى تدريبات الكرة والمشاركة فى المران الجماعى.

ويواصل أحمد الشيخ تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلى اليوم قبل انطلاق المباراة الودية التى يخوضها الفريق على ملعب التتش ضمن فترة الإعداد التى تسبق السفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل لإقامة معسكر تدريبى هناك.