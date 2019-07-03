شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الأهلى: أنياب الفراعنة الهجومية ستظهر أمام الكبار فى أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سامى قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفنى للأهلى إن المنتخب حقق العديد من المكاسب خلال الدور الأول لبطولة أمم أفريقيا التى تقام حاليا فى مصر، وأن المنتخب قادر على الفوز باللقب وإسعاد الجماهير.

وتلعب مصر مع جنوب أفريقيا السبت المقبل بإستاد القاهرة فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر حالياً وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.



وأوضح قمصان أن المكاسب التى حققها المنتخب تتلخص فى حصوله على 9 نقاط من 3 مباريات، وهو أمر يُحسب للجهاز الفنى واللاعبين، خاصة أن كرة القدم لا تعترف إلا بالنتائج، إلى جانب عدم تسجيل المنافسين أى هدف فى مرمى الفريق.

Advertisements

وأشار المدرب المساعد بالأهلى إلى أن القدرات الهجومية للمنتخب المصرى ستظهر عندما نلعب أمام المنتخبات الكبيرة، خاصة أن أسلوب لعبه يعتمد على الهجمة المرتدة ودائما ما تلعب الفرق الكبرى على الهجوم، وهو ما يتيح فرصة للمنتخب لإظهار قدرات لاعبيه واستغلال المساحات.

وأكد قمصان أنه متفائل إلى أقصى درجة بفوز المنتخب ببطولة أفريقيا، وأن الأداء سيتحسن بشكل كبير، خاصة أن هناك بعض اللاعبين لم يشاركوا فى مثل هذه الأجواء ومع مرور الوقت تزداد الثقة لديهم.

واختتم سامى قمصان كلامه بالتأكيد أن بطولة أمم أفريقيا تقام فى مصر، وهناك دعم جماهيرى غير محدود للمنتخب، وهو ما يعزز من فرصة الفوز باللقب.