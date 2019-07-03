مواعيد مباراة مصر وجنوب افريقيا فى دور الـ16 بكأس أمم أفريقيا 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره جنوب افريقيا فى منافسات دور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى 19 يوليو الجارى.
موعد مباراة مصر وجنوب افريقيا
من المقرر أن يلتقى منتخب الفراعنة مع نظيره الجنوب أفريقى، فى التاسعة من مساء السبت المقبل، باستاد القاهرة.
منتخبات تأهلت لدور الـ 16 بأمم أفريقيا
ونجحت عدة منتخبات فى التأهل إلى دور الـ 16 وهى كل من المغرب، بنين، أوغندا، السنغال، نيجيريا، الكاميرون، مصر، و جنوب افريقيا، مدغشقر، الكونغو الديمقراطية، غانا، تونس، كوت ديفوار، الجزائر، وغينيا، بالإضافة إلى مالى.
كيف تأهلت مصر لدور الـ16 من بطولة الأمم الأفريقية
وجاء تأهل المنتخب الوطنى ببطولة الأمم الأفريقية بعد تحقيق العلامة الكاملة بدور المجموعات من البطولة، حيث تغلب على زيمبابوى بهدف أحرزه محمود تريزيجيه، وأمام الكونغو الديمقراطية بهدفين نظيفين أحرزهما أحمد المحمدى ومحمد صلاح، وبنفس النتيجة سجل الثنائى فى مباراة أوغندا، ليحصد الفراعنة 9 نقاط فى الدور الأول متصدرا قمة مجموعته.
تأهل جنوب أفريقيا لدور الـ 16
استطاع جنوب أفريقيا الصعود لدور الـ16 من البطولة بعد حصد 3 نقاط فى مجموعته، حيث فاز على ناميبيا بهدف، بينما خسر من كوت ديفوار والمغرب بهدف فى كل مباراة.
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