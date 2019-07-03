شكرا لقرائتكم خبر عن هانى رمزى: متفائلون بمواجهة جنوب افريقيا.. والمرحلة اللى جاية متعرفش الهزار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى هانى رمزى مدرب منتخب مصر تفاؤله بمواجهة جنوب افريقيا السبت المقبل فى دور الـ16 لبطولة أمم أفريقيا 2019، موضحا أن منتخب مصر جاهز لمواجهة أى فريق فى طريق التتويج باللقب.

وقال رمزى إن جنوب افريقيا منتخب قوى ويضم مجموعة من اللاعبين المميزين، مؤكدا أن جميع المباريات صعبة، والمنافسة اشتعلت للوصول إلى منصة التتويج.

وتابع مدرب المنتخب أن المرحلة المقبلة لن تقبل الهزار، لافتا إلى أن لاعبى المنتخب تعاهدوا على تحسين الأداء وبذل قصارى جهدهم لإسعاد المصريين.

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وأضاف أن الجهاز الفنى بدأ على الفور التجهيز والاستعداد لمواجهة جنوب أفريقيا، وسنشاهد اليوم فيديوهات لمباريات جنوب أفريقيا أمام المغرب وكوت ديفوار للوقوف على نقاط القوة والضعف واختيار الطريقة الأنسب لتحقيق الفوز.

وحقق منتخب مصر رقمًا قياسيًا لم يتحقق فى تاريخ مشاركات الفراعنة ببطولة كأس أمم أفريقيا بعدما تأهل متصدرًا المجموعة الأولى.. وتصدر منتخبنا المجموعة بـ9 نقاط وسجل الفريق 5 أهداف ولم يستقبل أى هدف فى 3 مباريات.

وتأهل الفراعنة فى صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة بعد تحقيق 3 انتصارات وعدم استقبال أي هدف وهو ما لم يتحقق من قبل فى تاريخ مشاركات المنتخب الوطني في البطولة المتوج بلقبها 7 مرات من قبل.. ولم يجمع المنتخب بين الانتصارات الثلاث والحفاظ على نظافة شباكه خلال المشاركة في 20 نسخة سابقة بدور المجموعات.. وسبق أن حقق الفراعنة العلامة الكاملة بالفوز فى كل مباريات المجموعة 3 مرات من قبل في 2010 و2000 و1974، لكن الفريق استقبل فى الدور الأول بالبطولة الأولى هدف وفى الثانية هدفين والثالثة هدفين أيضًا.

ونجح المنتخب فى الخروج بشباك نظيفة أيضا بالدور الأول مرتين فى 2017 و1994 لكن في الأولى تأهل الفريق بـ7 نقاط من فوزين وتعادل، وفي الثانية بـ4 نقاط من فوز وتعادل بمجموعة ضمت 3 فرق فقط.