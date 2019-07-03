عمار حمدى ينتظم فى مران الأهلى الجمعة بعد شفائه من إصابة اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظم عمّار حمدى لاعب الأهلى فى التدريبات الجماعية للفريق بعد غد الجمعة، بعد التأكد بشكل نهائى من تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى اليد خلال مشاركته فى أحد تدريبات الفريق الأخيرة.
وتحسنت حالة حمدى الذى يخضع لتدريبات تأهيلية على ملعب التتش، وبات قريبا من العودة للمشاركة فى مران الفريق، فيما تأكد غيابه عن التجربة الودية المقرر لها مساء اليوم الأربعاء.
ويستعد الأهلى للسفر إلى إسبانيا يوم الجمعة لإقامة معسكر تدريبى يتخلله بعض المباريات الودية بهدف تنفيذ فكر ورؤية الجهاز الفنى بقيادة الأوروجوايانى مارتن لاسارتى بشكل عملى.
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