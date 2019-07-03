في بيان رسمي.. الاتحاد الأوغندي للاعبيه: رفضتم التدريب ولكنكم وافقتم على مكافآتنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ أحمد شريف:

نشر الاتحاد الأوغندي لكرة القدم بيانًا، أعلن خلاله عن عدم خوض لاعبي الفريق لتدريبهم مساء أمس، الثلاثاء، استعدادًا لخوض منافسات دور الـ16 من كأس أمم أفريقيا 2019.

الاتحاد الأوغندي أوضح في بيانه أن اللاعبين امتنعوا عن خوض التدريب، بسبب الاعتراض على لائحة المكافآت التي سبق وأن تم الإعلان عنها.

وشدد الاتحاد الأوغندي في بيانه، أنه أعلن عن لائحة المكافآت والإقامات الخارجية الخاصة باللاعبين، الذين وقعوا بالموافقة عليها.

وأوضح الاتحاد الأوغندي في بيانه، لائحة المكافآت والإقامات الخارجية، حيث يحصل اللاعبين على المبالغ التالية:

المعسكر الداخلي في أوغندا: 30 دولار لكل يوم.

المعسكر الخارجي (في أبو ظبي والقاهرة): 150 دولار لكل يوم.

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كل تعادل في دور المجموعات: 2000 دولار.

كل فوز في دور المجموعات: 4000 دولار.

الفوز في دور الـ16: 5000 دولار.

الفوز في دور الـ8: 7000 دولار.

الفوز في قبل النهائي: 9000 دولار.

الفوز بالبطولة: 14630 دولار.

واختتم الاتحاد الأوغندي بيانه بالإشارة إلى أنه قام بسداد مبالغ معسكرات الفريق في أوغندا، أبو ظبي ومصر، بالإضافة إلى مكافآت تحقيق الفوز على الكونغو الديمقراطية والتعادل مع زيمبابوي للاعبيه.