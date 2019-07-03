بالفيديو: لحظة وصول سيرخيو راموس مدينة الغردقة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

وصل قائد منتخب إسبانيا وريال مدريد سيرخيو راموس في ساعات مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إلى مدينة الغردقة.

كان رجل الأعمال كامل أبوعلي، أعلن في وقت سابق عن قدوم سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد ومنتخب إسبانيا، إلى مدينة الغردقة، في جولة سياحية برفقة زوجته وأولاده.

وقال "أبوعلي"، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الجولة السياحية لراموس تستمر لمدة 5 أيام، بهدف تنشيط السياحة المصرية، موضحا أن اللاعب يحب مصر ويصنع دعاية كبيرة للسياحة المصرية.

وأضاف: "راموس من أهم المدافعين في العالم، ومجرد التقاط صور ونشرها عبر حساباته على مواقع التواصل تعتبر أكبر دعاية لمصر"، داعيا إلى استثمار تلك الزيارة لصالح مصر بشكل أفضل و"محو خلافات الماضي".

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وواصل: "عارف إن المصريين زعلانين من راموس بعد واقعة التدخل العنيف مع النجم محمد صلاح خلال نهائي دوري الأبطال بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني العام الماضي، ولكن جولته في الغردقة تؤكد حبه لمصر، وجاي يصالح المصريين، وهذه في النهاية كرة القدم، خاصة أنه اعتذر لصلاح في وقت سابق على تدخله العنيف".

وكان راموس قد تدخل بشكل عنيف ضد محمد صلاح، بنهائي دوري أبطال أوروبا 2018، وتسبب في إصابته بالكتف وغيابه نحو 3 أسابيع، ما حرمه من المشاركة أساسياً مع المنتخب الوطني بافتتاح مباريات كأس العالم في روسيا.

وأثار هذا التدخل موجة من انتقادات الجماهير المصرية ضد مدافع ريال مدريد، على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتابع قائد ريال مدريد على وسائل التواصل الاجتماعي نحو 66 مليون متابع.

وشهد المنتجع السياحي بالغردقة الذي سيقيم فيه "راموس"، الترحيب بقدومه وذلك بوضع "بوسترات" دعائية ضخمة تحمل صور اللاعب وأسرته محاطة بالبلونات.