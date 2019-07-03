تواصلت ردود الفعل الساخرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما ودع منتخب الارجنتين بطولة كوبا أمريكا صباح اليوم، عقب الهزيمة امام البرازيل بهدفين دون رد بنصف نهائي البطولة.
ونشرت ويكيبيديا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ساخرة من منتخب الارجنتين وميسي:" كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب الإرجنتيني في صفحة ليونيل ميسي،
ولم يتوج ليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين الأول ببطولات حيث شارك معه في تسع بطولات وفشل في التتويج باي لقب، بينما توج مع منتخب الشباب ببطولة كأس العالم للشباب 2005.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. وكيبيديا تقصف جبهة ميسي بعد خروج الارجنتين من كوبا أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.