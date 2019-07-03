شاهد.. وكيبيديا تقصف جبهة ميسي بعد خروج الارجنتين من كوبا أمريكا

تواصلت ردود الفعل الساخرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بعدما ودع منتخب الارجنتين بطولة كوبا أمريكا صباح اليوم، عقب الهزيمة امام البرازيل بهدفين دون رد بنصف نهائي البطولة.

ونشرت ويكيبيديا عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر" ساخرة من منتخب الارجنتين وميسي:" ‏كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب الإرجنتيني في صفحة ‎ليونيل ميسي،

لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام".

ولم يتوج ليونيل ميسي مع منتخب الارجنتين الأول ببطولات حيث شارك معه في تسع بطولات وفشل في التتويج باي لقب، بينما توج مع منتخب الشباب ببطولة كأس العالم للشباب 2005.