ريبيري يشيد بقدرات ساني وينصح بايرن ميونيخ بضمه

أكد فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق أن جناحي الفريق البافاري كينجلسي كومان وسيرجي جنابري رائعان للغاية، لكن لا يكفيان الفريق للمنافسة على البطولات.

وأضاف ريبيري في تصريحات صحفية: " كينجلسي كومان وسيرجي جنابري لاعبان

رائعان بالطبع، لكن لن يستطيعا المنافسة وحدهما على البطولات".

وتابع: "يجب على إدارة بايرن ميونيخ التوقيع مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي فهو يملك إمكانيات كبيرة

ويلعب على الطرفين بشكل رائع".

الجدير بالذكر أن نادي بايرن ميونيخ أكد في وقت سابق أن يتفاوض مع إدارة مانشستر سيتي من أجل ضم ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، و أشارت التقارير إلى أن البايرن قدم عرض مقابل 80 مليون يورو ولكنه قوبل بالرفض.