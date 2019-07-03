أكد فرانك ريبيري نجم بايرن ميونيخ الألماني السابق أن جناحي الفريق البافاري كينجلسي كومان وسيرجي جنابري رائعان للغاية، لكن لا يكفيان الفريق للمنافسة على البطولات.
وأضاف ريبيري في تصريحات صحفية: " كينجلسي كومان وسيرجي جنابري لاعبانرائعان بالطبع، لكن لن يستطيعا المنافسة وحدهما على البطولات".
وتابع: "يجب على إدارة بايرن ميونيخ التوقيع مع ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي فهو يملك إمكانيات كبيرة
الجدير بالذكر أن نادي بايرن ميونيخ أكد في وقت سابق أن يتفاوض مع إدارة مانشستر سيتي من أجل ضم ساني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، و أشارت التقارير إلى أن البايرن قدم عرض مقابل 80 مليون يورو ولكنه قوبل بالرفض.
كانت هذه تفاصيل خبر ريبيري يشيد بقدرات ساني وينصح بايرن ميونيخ بضمه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.