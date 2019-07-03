برشلونة يتوصل إلى اتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان لاستعادة نيمار

توصل نادي برشلونة الإسباني، إلى إتفاق نهائي مع باريس سان جيرمان، يقضي بعودة النجم البرازيلي نيمار داسيلفا مرة أخرى إلى صفوف الفريق الكتالوني، خلال الإنتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لتقارير نشرتها صحيفة" سبورت" الكتالونية، أن كوتينيو وافق على الإنضمام إلى باريس سان جيرمان، ضمن صفقة

تبادليه مقابل عودة نيمار إلى برشلونة.

وأضافت الصحيفة أن باريس سان جيرمان وافق على رحيل نيمار إلى برشلونة، مقابل دخول كوتينيو ضمن الصفقة، بالإضافة إلى مبلغ مالي، خاصة أن النادي الباريسي كان مهتماً بضم

كوتينيو قبل إنتقاله إلى برشلونة.

كشفت الصحيفة أن هناك اتجاها لدخول الكرواتي إيفان راكيتيتش في الصفقة التبادليه لافتة الى أن اللاعب اقترب من الرحيل عن برشلونة، ليلعب بقميص باريس سان جيرمان، خاصة أن راكيتيتش قام بزيارة لفرنسا في الأيام الماضية.

وأتم التقرير أن نيمار سيسافر مباشرة، من البرازيل إلى برشلونة من أجل إنهاء صفقة عودته إلى "بيته" السابق.