رسميًا.. أتلتيكو مدريد يتعاقد مع مدافع بورتو

أعلن نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، اليوم الأربعاء، تعاقده مع المدافع البرازيلي فيليبي مونتيرو قائد نادي بورتو البرتغالي، لمدة ثلاثة مواسم، لتعويض رحيل القائد دييجو جودين.
ورحب النادي الإسباني بلاعبه الجديد، عبر بيان نشره من خلال صفحتهالرسمية على "تويتر": وذكر البيان أن اللاعب يصل اليوم إلى عاصمة مدريد، على أن يوقع اللاعب على عقد انضمامه للفريق غدًا الخميس 4 يوليو، لتكون الصفقة الثانية
وكان الفريق الإسباني قد أنهى اتفاقه مع النادي البرتغالي في 28 مايو الماضي، وسينضم فيليبي إلى "الريخو بلانكوس"، في عقد ثلاثة مواسم، وبلغت قيمة الصفقة 20 مليون يورو.
وانضم فيليبي إلى بورتو في عام 2016، وشارك معهم في 142 مباراة، واستطاع تسجيل 11 هدفًا.
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