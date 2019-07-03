ننفرد بنشر تفاصيل أزمة كهربا مع الزمالك

تنفرد بوابة الوفد بنشر تفاصيل الأزمة التي نشبت مؤخرًا بين محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الزمالك وإدارة النادي، بعدما ترددت أنباء عن اقتراب اللاعب من التوقيع إلى النادي الأهلي.

ونفى مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة للوفد ما تم تداوله بشأن توقيع كهربا لأي نادٍ داخل

أو خارج مصر خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن كهربا حريصٌ على تواجده في الزمالك، نظرًا لارتباطه بجماهير القلعة البيضاء، التي يكن لها كل تقدير واحترام.

وكشف المصدر أن أزمة كهربا مع الزمالك لا تتعدى رغبة اللاعب في

تعديل عقده ورفع راتبه لافتًا إلى أنه تواصل مع الإدارة في هذا الشأن، وينتظر رد مسئولى نادي الزمالك منذ فترة، وحصل على أكثر من وعد بتعديل العقد إلا أن الإدارة حتى الآن لم تفِ بوعدها في تعديل تعاقده.

وأوضح المصدر أن كهربا أجّل الحديث عن أي عروض داخل مصر أو خارجها لحين الانتهاء من حسم موقفه مع الزمالك بشكل رسمي.