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نحس ميسي يلاحق منتخب الأرجنتين

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ودع اللاعب ليونيل بطولة كوبا أمريكا برفقة منتخب الأرجنتين فجر، اليوم الأربعاء، بعد السقوط في فخ الهزيمة من منتخب البرازيل بهدفين دون رد.

وخسر منتخب الأرجنتين خلال مشاركة

ميسي معه 9 بطولات، وهي كأس العالم 2006 في ألمانيا، كوبا أمريكا 2007، كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كوبا
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أمريكا 2011 ، كأس العالم 2014 بالبرازيل، كوبا أمريكا 2015 و2016، وكأس العالم 2018 بروسيا، وأخيرا كوبا أمريكا 2019.

بينما حصل ميسي على لقب أفضل لاعب في الأرجنتين خلال خمسة مواسم، وهم 2005، 2007، 2008، 2009، 2010.

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