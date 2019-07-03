نحس ميسي يلاحق منتخب الأرجنتين

ودع اللاعب ليونيل ميسي بطولة كوبا أمريكا برفقة منتخب الأرجنتين فجر، اليوم الأربعاء، بعد السقوط في فخ الهزيمة من منتخب البرازيل بهدفين دون رد.
وخسر منتخب الأرجنتين خلال مشاركةميسي معه 9 بطولات، وهي كأس العالم 2006 في ألمانيا، كوبا أمريكا 2007، كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا، كوبا
بينما حصل ميسي على لقب أفضل لاعب في الأرجنتين خلال خمسة مواسم، وهم 2005، 2007، 2008، 2009، 2010.
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