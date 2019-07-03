شاهد.. بكاء ميسي عقب سقوط الأرجنتين أمام البرازيل في كوبا أمريكا

بكى نجم منتخب الأرجنتين، ليونيل ميسي، عقب الخسارة بعد السقوط أمام منتخب البرازيل في نصف نهائي كوبا أمريكا بهدفين دون رد.
وأدى اللاعب الأرجنتيني بشكل جيد، ولكن لم يحالفه الحظ ليذوق طعم الفوز علىالبرازيل، حيث لم تتوج البرازيل في آخر ثلاث نسخ من كوبا أمريكا.
وهاجم ميسي في تصريحات عقب اللقاء حكم المباراة، مشيرًا أنه كان ينحاز للبرازيل،
وقال ميسي إن الأرجنتين كانت الأفضل لكن البرازيل وصلوا إلى الشباك مبكرًا، بينما جاء هدفهم الثاني من كرة سبقها ضربة جزاء للاعب منتخب الأرجنتين أجويرو، لكن لم تحتسب، وأضاف أن الحكام قاموا بكثير من الهراء، دون حتى أن يراجعوا تقنية الفيديو.
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