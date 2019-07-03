شاهد.. ملخص وأهداف مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا

تأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا امريكا عقب التغلب على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء بهدفين دون رد في المباراة التى جمعت بينهما على ملعب جوفيرنادور ماجاليس.

وسجل غابرييل خيسوس الهدف الأول في الدقيقة الـ15 من عمر اللقاء، بينما أحرز روبرتو فيرمينو الهدف الثاني في الدقيقة الـ71 .

وينتظر البرازيل الفائز غدًا من مباراة

تشيلي وبيرو لمواجهته في النهائي.

جدير بالذكر فشل منتخب الأرجنتين فى الحصول على اللقب القارى بجميع النسخ التى أقيمت فى البرازيل على مدار تاريخ البطولة، ولم يذق ميسي طعم الفوز مع الأرجنتين على البرازيل.