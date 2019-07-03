راموس يصالح المصريين بالغردقة

وصل مطار الغردقة الدولى سيرجيو راموس، لاعب نادى ريال مدريد الإسبانى، على متن طائرة خاصة بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة. السنوية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة. وكان فى استقبال راموس بالمطار رجل الأعمال كامل أبو على الذى اصطحبه إلى المنتجع حيث تم عليق صور راموس بمداخل المنتجع. هذا وقد علق راموس لدى وصوله بأنه يتمنى التوفيق للمنتخب المصرى، بقيادة محمد صلاح.

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