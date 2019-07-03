رياضة | عاجل.. إصابة أحمد الشيخ في التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة أحمد الشيخ في التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشتكى أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من إصابة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة الجماعية ويقوم بتنفيذ برنامج تأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للانتظام في مران الفريق.

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وأدى أحمد الشيخ تدريبات في الجيم وقام أمس بالجري حول الملعب تمهيدا لعودته من جديد إلى تدريبات الكرة والمشاركة في المران الجماعي.

ويواصل أحمد الشيخ تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي اليوم قبل انطلاق المباراة الودية التي يخوضها الفريق على ملعب التتش ضمن فترة الإعداد التي تسبق السفر إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل لإقامة معسكر تدريبي هناك.