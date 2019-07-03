رياضة | الخطيب: لا أنسى ملعب الرعب.. زائير أسوأ لحظاتي وأسطورة البرازيل قدوتي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب: لا أنسى ملعب الرعب.. زائير أسوأ لحظاتي وأسطورة البرازيل قدوتي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن بعض الكواليس الخاص له في بطولات إفريقيا على هامش إقامة كأس الأمم الأإريقية 2019.

وأوضح محمود الخطيب للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي أن بيليه أسطورة الكرة البرازيلية هو قدوته ومثله الأعلى في الملاعب فكنت أدخر من مصروفي لمشاهدته.

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وقال محمود الخطيب: "لا أنسى خسارة بطولة 74 في مصر أمام زائير فكنا متقدمين على زائير في نصف النهائي بهدفين نظيفين لكن خلال 10 دقائق تغيرت النتيجة وأصبحت 3-2 لهم".

وأضاف الخطيب: "لا أنسى ملعب كوماسي الاستاد الذي استضاف مواجهة الأهلي مع أشانتي كوتوكو الغاني في كوماسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا عام 1982 لأن الذهاب انتهى 3-0 لنا ولكننا كنا قلقين من المستوى الجيد الذي ظهر عليه لاعبو أشانتي.. 90 ألف حضروا مباراة الإياب رئيس غانا نزل إلى أرض الملعب عن طريق طائرة هليوكوبتر والجماهير كانت حماسية لذلك استقبلنا هدف في أول 10 دقائق لصعوبة الأجواء وسجلت حينها هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بما يقرب من 20 دقيقة ولكني فوجئت اللاعبين لم يأتوا لتهنئتي إذ ذهبوا جميعا سريعا إلى المقصورة حيث يتواجد الكأس".