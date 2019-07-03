رياضة | الخطيب: محمد صلاح وماني يستحقان المتابعة في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب: محمد صلاح وماني يستحقان المتابعة في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "الكان"، تحدث من خلالها عن أبرز اللاعبين في البطولة ودور مصر في تنظيم الحدث الإفريقي.
وقال الخطيب في مقطع الفيديو: بطولة إفريقيا يتواجد بها أكثر من لاعب على مستوي عال ولكن يظل محمد صلاح وساديو ماني هما الأبرز بعد تتويجهم ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، سيكون لهما دور رئيسي مع منتخبات بلادهم خلال البطولة.
وعن أبرز البطولات التي شارك بها قال: اعتقد أن بطولة إفريقيا 74 كانت مهمة وبالرغم من عدم الفوز بها إلا أننا قدمنا مستوي جيد، الظروف لم تخدمنا سجلنا هدفين في بداية المباراة النهائية ولكن خسرنا في النهاية 3-2، كما أن بطولة كان 76 التي استضافتها إثيوبيا، سجلت هدفًا لا أنساه في مباراتنا أمام نيجريا على المركزين الثالث والرابع.
وبالسنبة لمثله الأهلي قال: البرازيلي بيليه كان مثلي الأعلي، كنت بحوش مصروفي للذهاب إلى الأوبرا أسبوعياً لمشاهدة فيلم يعرض له لمدة ربع ساعة.
وعن تطور الكرة الافريقية قال: هناك تطور كبير على مستوي الملاعب، أسلوب تشجع الجماهير، البنية التحتية والأدوات المساعدة لكرة القدم.