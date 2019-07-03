رياضة | الخطيب: محمد صلاح وماني يستحقان المتابعة في بطولة إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخطيب: محمد صلاح وماني يستحقان المتابعة في بطولة إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مقابلة مع الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي "الكان"، تحدث من خلالها عن أبرز اللاعبين في البطولة ودور مصر في تنظيم الحدث الإفريقي.

وقال الخطيب في مقطع الفيديو: بطولة إفريقيا يتواجد بها أكثر من لاعب على مستوي عال ولكن يظل محمد صلاح وساديو ماني هما الأبرز بعد تتويجهم ببطولة دوري أبطال أوروبا مع ليفربول، سيكون لهما دور رئيسي مع منتخبات بلادهم خلال البطولة.

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