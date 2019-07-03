رياضة | عرض خيالي من الأهلي لخطف إسلام عيسى قبل بيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض خيالي من الأهلي لخطف إسلام عيسى قبل بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب النادي الأهلي شراء إسلام عيسى صانع ألعاب فريق المصري البورسعيدي مقابل 15 مليون جنيه و3 لاعبين هم أحمد الشيخ وإسلام محارب وباسم علي. ويخطط الأهلي لضم إسلام عيسى قبل فريق بيراميدز الذي عرض مليون دولار لشراء اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية. Advertisements كان المصري البورسعيدي قد تعاقد مع إسلام عيسى من نادي النصر مقابل 10 ملايين جنيه فقط في عهد حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي.

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