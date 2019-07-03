رياضة | بايرن ميونيخ ينقذ نجم برشلونة من جحيم فالفيردي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ ينقذ نجم برشلونة من جحيم فالفيردي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخطط نادي بايرن ميونخ الألماني لضم الفرنسي عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية، إن برشلونة كان أخبر وكيل أعمال عثمان ديمبلي بعدم رحيله عن الفريق هذا الصيف لكن مع اقتراب النادي من ضم انطوان جريزمان وإمكانية عودة نيمار دا سيلفا جعل البارسا يغير موقفه من بيع الفرنسي.

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وتابعت الصحيفة أن عثمان ديمبلي أصبح أولوية لنادي بايرن ميونخ في الصيف الجاري من أجل تدعيم صفوف الفريق.

وأشارت الصحيفة إلى أن بايرن ميونخ خرج من سباق التعاقد مع ليروي ساني من مانشستر سيتي وكالوم هودسون أودي من تشيلسي وحكيم زياش من أياكس ونيكولاس بيبي من ليل لأنه يركز على ضم ديمبلي.

ويريد برشلونة 95 مليون يورو من أجل بيع عثمان ديمبلي في الصيف الجاري الذي ضمه البارسا في صيف 2017 مقابل 104 مليون يورو من بوروسيا دورتموند.