رياضة | رسميا.. بيراميدز يطلب ضم نجم المصري بمليوني دولار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيراميدز يطلب ضم نجم المصري بمليوني دولار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى مسؤولو النادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية فاكسًا رسميًا من إدارة نادي بيراميدز سبورت، للحصول على خدمات إسلام عيسى صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ورصد نادي بيراميدز سبورت، خلال الفاكس مبلغ مليوني دولار من أجل التنازل عن خدمات اللاعب خلال الفترة المقبلة، مع وجود أولوية للفريق البورسعيدي في التعاقد مع لاعبي بيراميدز والتي ستخرج للإعارة نهاية الموسم الجاري.

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وأعلن أحمد الخولي نائب رئيس المصري، عن تلقي ناديه عرضين محليين وأخر أوروبي، للتعاقد مع عيسى، وأن هناك اجتماع بين الإدارة والجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال المدير الفني، لحسم مصيره سواء بالرحيل أو البقاء لمدة موسم آخر.

ويعد إسلام عيسى واحدا من أهم الأعمدة الأساسية للفريق البورسعيدي، منذ انتقاله من فريق النصر القاهري وأصبح مطمعا للعديد من الأندية على رأسهم الأهلي، للظفر بخدماته بالموسم الجديد.