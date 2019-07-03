رياضة | رئيس مدغشقر يصل برج العرب "الجمعة" لمساندة بلاده

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس مدغشقر يصل برج العرب "الجمعة" لمساندة بلاده والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصل مطار برج العرب يوم الجمعة أندري راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر لمساندة منتخب بلاده في مباراته بدور الـ16 ببطولة كأس الأمم الإفريقية، توتال مصر 2019.

ونجح منتخب مدغشقر في أول مشاركة له بالكان في بلوغ دور الـ16، بعد تصدره المجموعة الثانية بالبطولة برصيد 7 نقاط، ليواجه الكونغو يوم الأحد المقبل باستاد الإسكندرية.

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ومن المقرر أن يرافق رئيس جمهورية مدغشقر وفدا دبلوماسيا رفيع المستوى، وسيلتقي اللاعبين في مقر إقامته.

وستصل مطار برج العرب كذلك طائرة خاصة تقل 40 مشجعا مالاجاشي لمساندة الفريق.