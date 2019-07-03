رياضة | رسميا.. الكاميرون تطالب الكاف بالاستمرار في الإسماعيلية قبل مواجهة نيجيريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الكاميرون تطالب الكاف بالاستمرار في الإسماعيلية قبل مواجهة نيجيريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل رئيس بعثة منتخب الكاميرون، خطابا رسميا للكاف طلب فيه الاستمرار في الإسماعيلية وتأجيل المغادرة الي الاسكندرية حتي الجمعه المقبلة.

وأشار الخطاب إلى رغبة البعثة في الاستمرار بمقرهم حتى يوم الجمعة، على أن يتم المغادرة يوم السبت وقبل يوم واحد من مواجهة نيجيريا، بدور الستة عشر لبطولة الأمم الإفريقية.

وينتظر مسئول بعثة الكاميرون قرار الكاف، سواء بالموافقه أو الرفض، للاستعداد للمباراة المرتقبة، والتي ستقام بالإسكندرية.

وكانت اللجنه المنظمه للبطوله قد حجزت فندق لإقامة بعثة الكاميرون بالإسكندريه، وحددت ملعب ستاد الجامعه لاستضافة تدريباته.