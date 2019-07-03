رياضة | الجبلاية تصرف مكافآت للمنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تصرف مكافآت للمنتخب قبل مواجهة جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يصرف مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة مكافآت فورية اليوم للاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، قبل مواجهة جنوب إفريقيا، بالأمم الإفريقية.

ويحصل كل لاعب على مبلغ 50 ألف جنيه، نظير الصعود لدور الستة عشر للبطولة، على أن يتم زيادة المبلغ بواقع 25 ألف جنيه في كل دور من البطولة.

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ويأتي صرف المكافأت الفورية، لتحفيز اللاعبين قبل مواجهة السبت المقبل، والاستعداد من أجل تحقيق الفوز وإسعاد الشعب المصري.

ويلتقي المنتخب الوطني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني، جنوب إفريقيا، مساء السبت المقبل على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الستة عشر لمسابقة الأمم الإفريقية.