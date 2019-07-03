رياضة | ميسي يهاجم حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل ويطارده بتهمة جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يهاجم حكم مباراة الأرجنتين والبرازيل ويطارده بتهمة جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني حكم مباراة منتخب بلاده أمام البرازيل في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا مؤكدًا أنه كان يعمل لصالح السامبا.

وانتقد ليونيل ميسي حكام الفيديو والحكم الرئيسي للمباراة رودي رامبرانو لافتًا إلى أن الحكم حرم الأرجنتين من ركلة جزاء صحيحة لسيرجيو أجويرو.

Advertisements

وقال ميسي: "البرازيل لم تكن أفضل منا، سجلوا هدفًا مبكرًا بينما سبق هدفهم الثاني ركلة جزاء لسيرجيو أجويرو لم يحتسبها الحكم.. لماذا لجأ الحكام لكل هذا الهراء ولماذا لم يستخدموا تقنية الفيديو

وأضاف ميسي: "لعبنا مباراة جيدة ولكن الحكم تعامل علينا ووقف بجانب البرازيل رغم أنهم لم يكون أقوى منا على الإطلاق".