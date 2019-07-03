رياضة | مدرب حراس بنين يتحدث عن عودته للإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس بنين يتحدث عن عودته للإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعرب بيدي جوناس مدرب حراس مرمى منتخب بنين عن سعادته بتواجده في مدينة الإسماعيلية من جديد بعد غياب منذ رحيله عن مصر.
وأشار جوناس إلى أن استاد الإسماعيلية اختلف تماما عن مطلع التسعينيات فقد تطور، بشكل كبير وأصبح ملعبا عالميا.
واستطرد: "جلست أول مباراة رسمية لي مع الإسماعيلي احتياطيا لسعفان الصغير ولعبت أول مباراة رسمية أمام الزمالك، على ملعب المقاولون العرب والتي انتهت بالتعادل الإيجابي وحصلت على كارت أحمر خلالها".
وتابع: "لعبت 3 سنوات مع الإسماعيلي وانتقلت بعدها لمزارع دينا ولعبت لها نفس المدة ورحلت بعدها عن مصر.. لم أتابع أخبار النادي الإسماعيلي منذ رحيلي حيث لعبت موسم 89 ، لكنني لا أنسى أجمل أيام حياتي للعب بأحد أكبر الأندية في القارة السمراء".