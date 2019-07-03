رياضة | مدرب حراس بنين يتحدث عن عودته للإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب حراس بنين يتحدث عن عودته للإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب بيدي جوناس مدرب حراس مرمى منتخب بنين عن سعادته بتواجده في مدينة الإسماعيلية من جديد بعد غياب منذ رحيله عن مصر.

وأشار جوناس إلى أن استاد الإسماعيلية اختلف تماما عن مطلع التسعينيات فقد تطور، بشكل كبير وأصبح ملعبا عالميا.