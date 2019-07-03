رياضة | العرض الإنجليزي الثاني لضم تريزيجيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر العرض الإنجليزي الثاني لضم تريزيجيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي أستون فيلا الإنجليزي في التحرك لفتح مفاوضات مع الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، لاعب قاسم باشا التركي للتعاقد معه خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

واشارت صحيفة ذا صن الإنجليزية إلى أن أستون فيلا يفكر في تقديم عرض بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني للتعاقد مع تريزيجيه من قاسم باشا.

واكدت الصحيفة على أن أحمد المحمدي الظهير الأيمن لأستون فيلا طلب من سميث المدير الفني للفريق متابعة تريزيجيه خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية.

ويخوض أستون فيلا الموسم المقبل في البريميرليج بعد تأهله بشكل رسمي على حساب ليدز يونايتد.