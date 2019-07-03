رياضة | ألفيش يوجه رسالة لميسي بعد إقصاء الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألفيش يوجه رسالة لميسي بعد إقصاء الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دافع الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيش عن زميله السابق الأرجنتيني، ليونيل ميسي عقب هزيمة المنتخب الأرجنتيني على يد البرازيلي بثنائية نظيفة في الدور نصف النهائي من كوبا أمريكا.

وانطلق ألفيش في حديثه عن ميسي: ميسي يدفع ضريبة أنه الأفضل في العالم، أي إخفاق يتم اتهامه فيه وأنه المتسبب، أن تصبح الأفضل في العالم هو أمر صعب ومعقد بكل تأكيد.

وواصل: في جميع المنتخبات والأندية يتم إلقاء اللوم على جميع اللاعبين بالتفاوت، ولكن هناك في الأرجنتين لا أحد يلام سوى ميسي، إنهم يحملوه فقط إخفاقاتهم وهذا أمر غير عادل.

وعلق ألفيش عقب ذلك على تصريحات ميسي تجاه الحكم: أنا اتفق معه، لقد شعرنا أن الحكم أكثر توترا منا كلاعبين وهو ما جعله غير قادر على السيطرة على المباراة.