رياضة | انطلاق فترة إعداد بلدية المحلة السبت المقبل استعدادا للممتاز ب

يبدأ نادي بلدية المحلة بقيادة كرم جابر المدير الفني، فترة الإعداد للموسم الجديد بدوري القسم الثاني يوم السبت المقبل علي الملعب الرئيسي للنادي.

وذلك بمشاركة اللاعبين التي تم الإبقاء عليها بعد نهاية الموسم المنقضي، وبعض الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها.

ويقود البلدية كرم جابر مديرا فنيا، وأحمد عبدالله مدربا، ومصطفى بديوي مدربا، ومحمود شفيق مدربا لحراس المرمي، وتامر ذو الهمة مخطط أحمال، وأحمد حسين أخصائي تأهيل.