رياضة | عرض جديد من ريال مدريد لضم بوجبا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عرض جديد من ريال مدريد لضم بوجبا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويجهز ريال مدريد عرضا جديدا لإقناع مانشستر يونايتد من أجل التخلي عن اللاعب، يضم جاريث بيل بالإضافة إلى مبلغ مالي في ظل رغبة الميرنجي في التخلص عن الجناح الويلزي.
مانشستر يونايتد يرغب في الحصول على 120 مليون إسترليني على أقل تقدير للموافقة على رحيل بوجبا إلى ريال مدريد، وهو ما لن يستطيع ريال مدريد تلبيته في الميركاتو الحالي.
يحاول الملكي تقليل المبلغ المالي عن طريق إدخال بعض لاعبيه الغير مرغوب بهم من المدرب الفرنسي كجزء من الصفقة، بهدف إغراء اليونايتد للموافقة على رحيل بوجبا.
من جانبه فإن جاريث بيل يرغب في الاستمرار مع ريال مدريد الموسم المقبل، والمحاربة على مركزه مع الفريق بداية من الموسم المقبل.
مانشستر يونايتد لم يبدي إعجابه بفكرة الحصول على خدمات بيل، خاصة مع ابتعاده عن المشاركة بقميص ريال مدريد بصورة مستمرة في الموسم الماضي، وهو ما يجعل التعاقد معه مغامرة.