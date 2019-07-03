رياضة | الأهلي يصدم أحمد الشيخ بقرار جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يصدم أحمد الشيخ بقرار جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض مسؤولي النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، منح أحمد الشيخ صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم، فرصة الاحتراف بالدوري التركي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي رفض الإدارة رحيل اللاعب بتوصية من لجنة التخطيط والجهاز الفني بقيادة الأوراجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني، لرغبتهم في الحفاظ على اللاعبين المميزة بالموسم الجديد.

وتمسك الشيخ، بخوض تجربة الإحتراف بنادي باشاك شهير التركي، خاصة أنه لا يشارك باستمرار تحت قيادة لاسارتي، ويرغب في الخروج ولو على سبيل الإعارة لاستعادة مستواه الفني.

ويغادر الفريق إلى العاصمة الإسابنية مدريد، وتحديدا مدينة إليكانتي، صباح بعد غد الجمعة، للدخول في معسكر مغلق يتخلله ثلاثة مباريات ودية، استعدادا لما تبقى من مباريات الموسم الماضي بالدوري العام ومسابقة كأس مصر، والإعداد للموسم المقبل.