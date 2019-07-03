رياضة | بالأرقام.. ميسي يعاني مع الأرجنتين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأرقام.. ميسي يعاني مع الأرجنتين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ودع ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني بطولة كوبا أمريكا من نصف النهائي بعد الخسارة فجر اليوم من نظيره البرازيلي بهدفين دون رد وسط ظهور باهت من نجم برشلونة الإسباني.

وشارك ليونيل ميسي في 7 مباريات في عام 2019 مع المنتخب الأرجنتيني حيث إنه سجل 3 أهداف بواقع هدف كل 195 دقيقة.

بالمقابل، ليونيل ميسي تألق رفقة برشلونة في عام 2019 عندما سجل 30 هدفا في 30 مباراة وصنع 7 أهداف بواقع هدف كل 65 دقيقة.

يشار إلى أن الأرجنتين واصلت مسلسل عدم الفوز على البرازيل في أي بطولة رسمية بعد خسارة اليوم بهدفين وواصل ليونيل ميسي مسلسل عدم تحقيقه أي لقب رفقة التانجو.