رياضة | نجل زيدان مستمر في الليجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجل زيدان مستمر في الليجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم عن رغبة لوكا زيدان، حارس مرمى ريال مدريد الثالث في البقاء ببطولة الدوري الإسباني في الموسم المقبل.

وقال برنامج الشيرينتيجو الشهير في إسبانيا، إن لوكا زيدان معروض على عدة أندية إسبانية في فترة الانتقالات الصيفية الجارية من أجل التعاقد معه في الأيام المقبلة.

وأبلغ زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، نجله بإمكانية رحيله عن صفوف الفريق الملكي في الصيف الجاري.

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وينوي ريال مدريد الاعتماد على تيبو كورتوا في حماية عرين النادي الملكي في الموسم المقبل مع عودة أندريه لونين من الإعارة من صفوف ليجانيس ليكون الحارس الثاني مع رحيل كيلور نافاس ولوكا زيدان هذا الصيف.

يشار إلى أن لوكا زيدان شارك في مباراة واحدة في بطولة الليجا بالموسم الماضي مع ريال مدريد.